سول وطوكيو تحذران من الرد بحزم على أي استفزاز إضافي من بيونج يانج

حذر المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية واليابان اليوم الاثنين، من أن بلديهما ستردان بحزم وصرامة على أي استفزاز إضافي لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" عن وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية القول، إن "كيم جون"، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، اجتمع مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" بعد ظهر اليوم في سول لمناقشة قضية شبه الجزيرة الكورية.

وفيما يتعلق باحتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء استفزاز إضافي، قال المبعوثان النوويان إن البلدين سيردان بحزم وصرامة في حال استمرت بيونج يانج في استفزازاتها رغم التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي.

وقال الجانبان إنهما سيواصلان المشاورات الوثيقة على المستويات كافة بشأن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية منذ قمتهما في بنوم بنه في كمبوديا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.