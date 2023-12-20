غارات عنيفة تستهدف جباليا وعشرات الشهداء والجرحى بالقصف المتواصل على قطاع غزة

واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ75 قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قصفا إسرائيليا كثيفا استهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.



ويأتي القصف على جباليا عقب استشهاد 16 مواطنا وإصابة أكثر من 70 آخرين مساء أمس الثلاثاء، في قصف استهدف بلدة ومخيم جباليا.



وأكدت مصادر محلية وصحية بالقطاع، قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصاً في منزل عائلة عنان، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.



وأفادت مصادر صحفية في القطاع باستشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في الحي الياباني غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل بالمدينة.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً وسط مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.



كما استشهد 13 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء أمس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.



فيما استشهد 15 فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة حمدان غرب خانيونس، جنوب القطاع.



وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.



وأفادت المصادر الطبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس، جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع.



وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.