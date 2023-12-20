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ودع نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء الثلاثاء منافسات بطولة كأس إيطاليا من دور الـ16 بعد خسارته أمام مضيفه فروزينوني 4-0.

تعرض نابولي لحالة انهيار في آخر 30 دقيقة من زمن الشوط الثاني باستقبال شباكه هدفين في 5 دقائق سجلهماإنزو بارينشيا وجوزيبي كاسو في الدقيقتين 65 و70.

المغربي وليد شديرة أصاف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 91، وجاء الدور على عبدو هروي ليختتم الرباعية في الدقيقة 95.

الفوز العريض ساهم في تأهل فروزينوني لدور 8 منتظرا الفائز من مواجهة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا.

فيورنتينا كان أول المتأهلين لدور8 في كأس إيطاليا بعد فوزه أمام بارما 1/4 بركلات الترجيح.