وصول 400 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، بوصول 400 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.



وأضافت القناة، أن 15 مُصابًا وصلوا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.



وأشارت إلى أن ست شاحنات وقود دخلت غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع.



وتبذل مصر جهودا حثيثة في التعامل مع الأزمة الراهنة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، حيث تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على غزة.



كما أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تواصل فتح معبر رفح، بجانب استقبال الجرحى من القطاع للعلاج.