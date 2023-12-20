أمير الكويت عن قرارات شقيقه الراحل: لم نخالفها رغم عدم قناعتنا ببعضها

انتقد أمير الكويت مشعل الأحمد، بعض قرارات شقيقه الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

وقال الأمير مشعل عقب أدائه اليمين الدستورية: «لم نخالف الأمير الراحل في القرارات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها».

وأضاف: «يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.. ونؤكد على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور».

وأشار إلى أن الأمير الراحل نواف الأحمد كان شيخ التواضع والمتواضعين، وفق تعبيره.

وتابع: «لم نخالف الأمير الراحل في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله.. وأكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات ينبغي القيام بها من السلطتين لصالح الوطن والمواطنين ولم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار».

واستكمل: «وصل الأمر لأبعد من ذلك عندما اجتمعت السلطتان (الحكومة ومجلس الأمة) على الإضرار بمصالح البلاد والعباد من خلال ملفات التعيينات والجنسية والعفو ورد الاعتبار».

ووري جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد الماضي، الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.