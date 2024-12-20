الحوثيون: قصفنا هدفا حيويا في إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الجمعة ضرب هدف حيوي في إسرائيل بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، وتعهدت بمواصلة عملياتها حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق نفذت بعدد من الطائرات بدون طيار و"حققت أهدافها بنجاح".

وأوضح سريع أن "استمرار الجرائم في غزة" لن يؤدي إلا إلى مزيد من ضربات قوات الجماعة والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وشدد على أن عملياتهم ضد إسرائيل لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.

وأضاف أنهم سيتعاملون مع أي تصعيد إسرائيلي أمريكي على اليمن بتصعيد مماثل، و"لن نتردد في استهداف المنشآت الحيوية للعدو الإسرائيلي والتحركات العسكرية للعدو الامريكي التي تستهدف اليمن".

يشار إلى أن إسرائيل نفذت أمس الخميس هجمات على صنعاء والحديدة غربا، وفي اليوم ذاته بثت جماعة الحوثي مشاهد قالت إنها لإطلاق صاروخين باليستيين على منطقة يافا (تل أبيب) وسط إسرائيل.

وعلقت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي على المقطع بأنه مشاهد إطلاق صاروخين فرط صوتيين من طراز "فلسطين 2" على هدفين عسكريين إسرائيليين في يافا المحتلة، دون تفاصيل.