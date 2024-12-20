 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2024 9:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 9:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 9:31 ص

تُقام اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في افتتاح الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الألماني، ولقاء ميلان مع هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، إلى جانب مباريات الدوري المصري وعلى رأسها مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X لايبزيج – 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا X بلد الوليد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة X إنبي – 5 مساء

مودرن سبورت X البنك الأهلي – 5 مساء

فاركو X زد اف سي – 8 مساء


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك