تُقام اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في افتتاح الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الألماني، ولقاء ميلان مع هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، إلى جانب مباريات الدوري المصري وعلى رأسها مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X لايبزيج – 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا X بلد الوليد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة X إنبي – 5 مساء

مودرن سبورت X البنك الأهلي – 5 مساء

فاركو X زد اف سي – 8 مساء