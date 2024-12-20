 رواندا ومنظمة الصحة العالمية تعلنان انتهاء تفشي فيروس ماربورج - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2024 4:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رواندا ومنظمة الصحة العالمية تعلنان انتهاء تفشي فيروس ماربورج

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 2:31 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية والحكومة الرواندية، اليوم الجمعة، انتهاء تفشي حمى ماربورج الشبيهة بإيبولا بعد عدم تسجيل حالات جديدة في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت رواندا رصد أول حالة إصابة في 27 سبتمبر، وسجلت إجمالي 15 حالة وفاة و 66 إصابة. وكانت أغلب الإصابات بين العاملين بالمجال الصحي الذين تعاملوا مع أوائل المرضى.

وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وآلام العضلات وتشنجات البطن والإسهال والقيء الدموي والنزيف.

وليس هناك لقاح أو علاج مصرح به لفيروس ماربورج، لكن رواندا تلقت المئات من الجرعات من لقاح تحت الاختبار في أكتوبر.

وأخرجت رواندا آخر مريض بالفيروس من المستشفى في الثامن من نوفمبر ولم تسجل حالات جديدة مؤكدة منذ 30 أكتوبر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك