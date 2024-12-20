رواندا ومنظمة الصحة العالمية تعلنان انتهاء تفشي فيروس ماربورج

أعلنت منظمة الصحة العالمية والحكومة الرواندية، اليوم الجمعة، انتهاء تفشي حمى ماربورج الشبيهة بإيبولا بعد عدم تسجيل حالات جديدة في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت رواندا رصد أول حالة إصابة في 27 سبتمبر، وسجلت إجمالي 15 حالة وفاة و 66 إصابة. وكانت أغلب الإصابات بين العاملين بالمجال الصحي الذين تعاملوا مع أوائل المرضى.

وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وآلام العضلات وتشنجات البطن والإسهال والقيء الدموي والنزيف.

وليس هناك لقاح أو علاج مصرح به لفيروس ماربورج، لكن رواندا تلقت المئات من الجرعات من لقاح تحت الاختبار في أكتوبر.

وأخرجت رواندا آخر مريض بالفيروس من المستشفى في الثامن من نوفمبر ولم تسجل حالات جديدة مؤكدة منذ 30 أكتوبر.