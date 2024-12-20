دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب التخاذل في إجلاء أمريكيين فلسطينيين من غزة

رفع 9 أمريكيين من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، متهمين إياها بالتخاذل في إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني وتسببت في أزمة إنسانية.

وتتهم الدعوى القضائية وزارة الخارجية الأمريكية بالتمييز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني من خلال التخلي عنهم في منطقة حرب، وعدم بذل نفس الجهد الذي تبذله لإجلاء وحماية أمريكيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة، وفقًا لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع، بعدما رفعت عائلات فلسطينية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، بسبب دعم واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن "سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم أولوية قصوى".

وأقر مسؤول أمريكي بوجود أخطاء في رد الإدارة على الحرب في غزة، قائلاً إنه ليس لديه أي ثقة في استعداد إسرائيل لاتخاذ خطوات لإقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الدعوى أن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد تم انتهاكه من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الفيدرالية للأمريكيين غير الفلسطينيين".