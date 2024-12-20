رواندا ومنظمة الصحة العالمية تعلنان انتهاء تفشي فيروس ماربورج وعدم تسجيل حالات جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية والحكومة الرواندية، اليوم الجمعة، انتهاء تفشي حمى ماربورج المشابهة لفيروس الإيبولا في رواندا بعد عدم تسجيل أي حالات جديدة في الأسابيع الأخيرة.

وكانت رواندا قد أعلنت تفشي المرض لأول مرة في 27 سبتمبر، حيث تم تسجيل ما مجموعه 15 حالة وفاة و66 حالة إصابة، وكان معظم المصابين من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تولوا رعاية المرضى الأوائل.

لا يوجد لقاح أو علاج معتمد لفيروس ماربورج، إلا أن رواندا تلقت مئات الجرعات من لقاح تجريبي خلال أكتوبر.

وأعلنت رواندا تعافي آخر مريض بفيروس ماربورغ في 8 نوفمبر، ولم تُسجل أي حالات مؤكدة جديدة منذ 30 أكتوبر.