البابا تواضروس الثاني يلتقي كهنة كنائس دول الخليج وعائلاتهم

صلى البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمشرف على كنائس دول الخليج العربي، وعدد من كهنة كنائس الخليج وأسرهم.

جاء ذلك في ختام المؤتمر السنوي الثامن لكهنة الكنائس القبطيّة الأرثوذكسيّة في دُوَل الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وأسرهم، ‎الّذي أقيم في مركز المنارة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على مدار يومي أمس واليوم.

وعقد البابا عقب القداس لقاءً معهم، ألقى خلاله كلمة تضمنت رسائل رعوية من رسالة القديس بولس الرسول للعبرانيين (١٣ : ١ - ٧) والتي تعد بمثابة وصفة علاجية للسلوك الإنساني، وهي:



١- المحبة الاخوية.

٢- إضافة الغرباء.

٣- مشاركة المقيدين والمذلين آلامهم.

٤- تكريم الزواج المسيحي.

٥- البعد عن محبة المال والاكتفاء.

٦- الاتكال على الله.

٧- فضيلة الوفاء.

كما دارت بعض المناقشات من خلال أسئلتهم، وحرص قداسة البابا على التشاور مع الحضور والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.