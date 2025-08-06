الجيش الملكي يعلن تعاقده مع رضا سليم

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي تعاقده مع رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجيش الملكي المغربي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لرضا سليم، وعلّقت عليها قائلةً: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية.. مرحبا بعودتك إلى نادي المغاربة".

ولم يعلن نادي الجيش الملكي عن أي تفاصيل حول صفقة التعاقد مع رضا سليم، إن كانت على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، أو أي تفاصيل مالية بشأنها.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أكدت نجاح إدارة الجيش الملكي في التعاقد مع رضا سليم على سبيل الإعارة لموسم واحد، على أن يتحمل النادي المغربي 500 ألف دولار من راتب اللاعب، فيما يتحمل الأهلي 150 ألف دولار.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رضا سليم، البالغ من العمر 25 عامًا، قبل موسمين، قادمًا من الجيش الملكي المغربي، وخاض مع الأحمر 44 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع 3 آخرين.