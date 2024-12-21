لميس الحديدي عن مشاركتها في فيلم ضي: نحتاج سينما إنسانية لها علاقة بالبشر والحقيقة

عبرت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «سيرة أهل الضي».

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «ليالي Ten»، عبر شاشة «Ten»، عُرضت مساء الجمعة، إنّ قرأت سيناريو العمل وشعرت بالانبهار، وتوقعت أن يكون العمل مؤثرًا بشكل كبير.

وأضافت أنها شعرت بالرغبة في أن تكون جزءًا من طاقم العمل في هذا الفيلم، مشيرة إلى أنها صوَّرت مشاهدها الثلاثة في رمضان الماضي، معبرة عن فخرها بوجودها في الفيلم الذي افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في جدة.

ووصفت الفيلم بأنه عظيم، مشيرة إلى أن هناك حاجة لسينما إنسانية لها علاقة بالبشر والحقيقة والناس، مؤكدة أن هناك قدرة على كتابة أعمال فنية بهذا الشكل.

وفيلم «سيرة أهل الضي» من إخراج كريم الشناوي، ويعكس قصة ملهمة لطفل نوبي يسعى لتحقيق حلمه في القاهرة.

يروى الفيلم خلال أحداث تستمر ٢٨ ساعة قصة «ضى» وهو فتى عمره 11 عاما، ألبينو «عدو الشمس»، يعيش مع أمه وأخته ليلة، وهما أسرة من النوبة هجرها الأب لتعيش الأم فى معاناة تربية ابن له ظروف خاصة، وسط تنمر دائم من المحيطين، وخاصة من زملائه فى المدرسة.

وفى الوقت نفسه تخشى الأم على ابنها من مواجهة العالم، وتزرع فيه الرهبة، لدرجة أنه يمتلك موهبة غنائية كبيرة ويعشق صوت المطرب المصرى محمد منير، لكن والدته تمنعه من الغناء ومواجهة العالم، وذلك تحد آخر لضى.