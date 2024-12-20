 إجراءات صارمة ضد الإشغالات المخالفة في قطاع الساحل الشمالي الغربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إجراءات صارمة ضد الإشغالات المخالفة في قطاع الساحل الشمالي الغربي

محمد عبدالناصر
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 1:53 م | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 1:53 م

أعلن المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في مناطق الأبيض وعجيبة والقصر بغرب مطروح، وذلك بمرافقة قوات الشرطة من مديرية أمن مطروح.

وأشار محمد إلى أن تنفيذ الحملات يأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التصدي للمخالفات والإشغالات في جميع أجهزة المدن، وتحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة – المشرف على أجهزة الساحل الشمالي.

وأضاف رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي أن الحملة أسفرت عن إزالة بعض الأسوار والمباني المخالفة في تلك المناطق، وقد تم التوجيه برصد جميع المخالفات وإزالتها في مهدها.

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