جروس يستقر على بديل دونجا أمام طلائع الجيش

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على البديل الذي سيعتمد عليه في مباراة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري، للاعبه نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط.

ويتقابل الزمالك مع الطلائع يوم الثلاثاء المُقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك خدمات دونجا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليضطر جروس للبحث عن بدائل لتعويض النقص.

واستقر المدير الفني السويسري على مشاركة محمد شحاتة في مركز الوسط المدافع، خاصة مع ظهوره بمستوى جيد في مشاركته ضد سيراميكا كليوباترا مساء أمس الخميس.

وقد يضطر المدير الفني السويسري لإقحام بعض اللاعبين في حسابات قائمة المباراة القادمة، مثل سيف جعفر لكونه يلعب في خط الوسط ومن الممكن الاعتماد عليه كبديل في مباراة الطلائع نظرا لنقص البدائل.