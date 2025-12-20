الإسكندرية تبث مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز الشباب لدعم الأنشطة الرياضية والجماهيرية

تنفيذًا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تستعد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لنقل وبث فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، في إطار حرص الدولة على إتاحة الفعاليات الرياضية الكبرى أمام المواطنين داخل منشآت شبابية آمنة ومجهزة.

وتشمل خطة البث عددًا من مراكز الشباب بمختلف الأحياء، حيث يتم نقل المباريات في نطاق حي وسط بمراكز شباب أبيس 10، الحرية، النصر، الشلالات، والسيوف، ونطاق حي شرق بمراكز شباب أبيس 2 والظاهرية، ونطاق حي الجمرك بمركز شباب الأنفوشي، ونطاق حي غرب بمركز شباب كرموز، ونطاق حي العجمي بمركزي شباب الدخيلة ومبارك.

كما تشمل الخطة نطاق مركز ومدينة برج العرب بمراكز شباب بهيج، برج العرب الجديد، الصفوة، الشهيد مهيد، وبرج العرب القديم، إضافة إلى نطاق المنتزه بمراكز شباب العمراوي، خورشيد، المنتزه، السيوف 2، طوسون، الحرمين، والمعمورة، ونطاق العامرية بمراكز شباب الناصرية، العامرية، الجزائر، أحمد عرابي، وعبد القادر.

وتُقام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في ست مدن مغربية هي الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، فاس، وطنجة، في أول استضافة للمملكة المغربية للبطولة منذ نسخة عام 1988، وسط متابعة جماهيرية كبيرة للحدث الكروي الأهم على مستوى القارة.

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب، ثم غانا بأربعة ألقاب، بينما حصد كل من ساحل العاج ونيجيريا اللقب ثلاث مرات. كما ينفرد المنتخب المصري بكونه الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ27 مشاركة وخوض 107 مباريات.

وتؤكد مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، مدير المديرية، أن نقل فعاليات البطولة بمراكز الشباب يأتي دعمًا للأنشطة الرياضية، وتعزيزًا لدور مراكز الشباب المجتمعي، وإتاحة الفرصة للشباب والأسر لمتابعة المباريات في أجواء تنظيمية وآمنة تعكس اهتمام الدولة بالرياضة والشباب.