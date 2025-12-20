 مقتل 8 أشخاص في هجوم روسي بالصواريخ على مدينة أوديسا الأوكرانية - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 1:52 م القاهرة
مقتل 8 أشخاص في هجوم روسي بالصواريخ على مدينة أوديسا الأوكرانية

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:07 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:07 م

قال الدفاع المدني الأوكراني في منشور عبر منصة فيسبوك، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص، على الأقل، قتلوا وأصيب 27 شخصا، بعضهم بجروح خطيرة، في هجوم روسي ليلا بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية.

وأضاف الدفاع المدني، أن حافلة تحمل ركاب ضربت في القصف الذي استهدف منشأة ساحلية واشتعلت النيران في شاحنات وسيارات متوقفة في ساحة انتظار.

ولم يتسن التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وأمس الأول الخميس، قتلت امرأة في هجوم بمسيرة روسية استهدف سيارة في أوديسا، وأصيب أطفالها الثلاثة بجروح خطيرة، حسبما أعلن الحاكم العسكري الإقليمي أوليه كيبر عبر تطبيق تليجرام.

