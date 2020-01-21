فيدرير وبارتي وويليامز وديوكوفيتش يحققون الفوز في أستراليا المفتوحة

قدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميًا في لعبة التنس، عرضًا قويًا في أولى مبارياته ببطولة أستراليا المفتوحة، أيضًا تألق السويسري روجير فيدرير، المصنف الثاني عالميًا في يوم تسببت الأمطار في تأجيل 18 مباراة.

وانطلق فيدرير بقوة بعد أن اكتسح الأمريكي ستيف جونسون بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و6-2 و6-2 خلال 81 دقيقة فقط.

وسيلتقي صاحب الـ 38 عامًا، الباحث عن لقبه السابع على ملاعب أستراليا والأول منذ 2018، في الدور الثاني مع المتأهل من الفرنسي كوينتين هاليس والصربي فيليب كراينوفيتش.

رغم تأهله للدور الثاني أيضا، فإن الأمور لم تكن بنفس السهولة بالنسبة للصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الألماني يان لينارد شتراف بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 7-6(7-5) و6-2 و2-6 و6-1 بعد مباراة استمرت ساعتين و16 دقيقة.

وسينتظر اللاعب البلقاني في الدور الثاني المتأهل من الياباني تاتسومي إيتو والهندي برانجيش جونيسواران.

وواصل اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس عروضه القوية في السنوات الأخيرة، ومر هو الآخر للدور الثاني بسهولة بالغة على حساب الإيطالي ستيفانو كاروسو بثلاث مجموعات دون رد 6-0 و6-2 و6-3.

وبهذا سيواجه المرشح السادس للقب، الذي يشارك في بطولات الجراند سلام للمرة الثالثة في مسيرته، في ثاني الأدوار الألماني فيليب كولشرايبر الذي تأهل على حساب الأمريكي ماركوس جيرون بثلاث مجموعات نظيفة 7-5 و6-1 و6-2.

أما المصنفة الأولى عالميًا، الأسترالية أشلي بارتي، والنجمة الأمريكية سيرينا ويليامز، واليابانية نعومي أوساكا، حاملة اللقب، لم تجدن أي صعوبة تذكر في مستهل مشوارهن بالبطولة.

ورغم خسارتها للمجموعة الأولى أمام الأوكرانية ليسيا تسورينكو بنتيجة 5-7، فإن بارتي تمكنت من العودة في المجموعتين التاليتين وحسمتهما بنفس النتيجة 6-1 و6-1.

وستلتقي المصنفة الأولى عالميًا في ثاني أدوار البطولة مع الفائزة من التشيكية بولونا هيركوج والسويدية ريبيكا بيترسون.

من جانبها، اكتسحت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز منافستها الروسية الشابة أنستازيا بوتابوفا بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-3 خلال أقل من ساعة، لتمر للدور الثاني دون معاناة تذكر.

وستبحث الشقيقة الصغرى في عائلة ويليامز في الدور الثاني عن مواصلة مشوارها في البطولة من أجل إضافة لقب الجراند سلام الـ 24 في مسيرتها لتعادل رقم الأسطورة الأسترالية مارجريت كورت.

وستنتظر سيرينا في الدور الثاني المتأهلة من الكورية هان نا-لي والسلوفينية تامارا زيدانسك.

أما حاملة اللقب، اليابانية نعومي أوساكا، فلم تواجه هي الأخرى أي مقاومة من التشيكية ماري بوزكوفا لتفوز عليها بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.

وستضرب أوساكا موعدًا في الدور الثاني مع الصينية تشينج سيساي التي أطاحت بالروسية آنا نيكولايفنا كالينسكايا بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2.

وفي مفاجأة كبيرة، تأهلت الأمريكية الشابة كوكو جوف لنفس الدور أيضا بعد أن فاجأت المخضرمة فينوس ويليامز وفازت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7-6(7-5) و6-3.

وكررت اللاعبة الصغيرة انتصارها على فينوس بعد أن هزمتها في بطولة ويمبلدون الأخيرة بمجموعتين دون رد أيضا 7-6(7-5) و6-3.