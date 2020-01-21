الأرصاد: استمرار اضطراب حالة الطقس وتزايد فرص سقوط الأمطار غدا

شاهين: صقيع ورياح وشبورة مائية خلال ساعات النهار الباكرة





قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن فترة عدم استقرار حالة الطقس مستمرة خلال الأيام الحالية، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء على أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والتي يمكن أن تمتد حتى القاهرة، موضحا أن هناك شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، خلال ساعات النهار الباكرة من غدا الأربعاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، فتصل العظمى بالقاهرة لـ15 درجة والصغرى 10 درجة، وبالإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 12، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 8، وقنا العظمى 17 والصغرى 8، وأسوان العظمى 19 والصغرى 9.