محافظ الشرقية يتابع فعاليات المبادرة الرئاسية للحد من انتشار العدوى

فاطمة علي

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، فاعليات ‏المبادرة الرئاسية للحد من ‏انتشار العدوي تحت شعار "إرحم ‏نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات ‏الكبدية"، بهدف القضاء على ‏بؤر العدوي بصالونات التجميل والنوادي الصحية، والتي جرى ‏حصرها ‏بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لخلق مجتمع صحي.

وأكد «غراب»، على رؤساء ‏المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنظيم ‏ندوات لتوعية المواطنين بكيفية ‏التعامل مع صالونات التجميل للحد من ‏عدوى الفيروسات‎.‎

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة والمرور على صالونات الحلاقة، ‏ومراكز التجميل؛ للتأكد من التزامها ‏بالإجراءات الوقائية وتوقيع المخالفات لمن ينزع ‏الملصق ‏الذي يحوي إرشادات تجنب نقل العدوى، وذلك لتوفير حماية صحية للمواطنين ‏ووقايتهم من الإصابة بعدوى ‏فيروسية‎.‎

من جانبه أوضح وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بمشاركة مديرية الصحة ومجالس المدن، إدارة الشباب ‏بالمديرية، ‏بتنفيذ ندوات تثقيفية بمركز ‏شباب الأسدية بأبو حماد، ومركز شباب ‏القرين، بحضور 91 شخصًا من أصحاب صالونات ‏الحلاقة، ومراكز ‏التجميل بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي لهم وللحد من عدوى ‏‏الفيروسات الكبدية . ‏

وجرى توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على ‏تنفيذ إجراءات ‏مكافحة العدوى، لمنع أى إصابات جديدة بين المواطنين، كما تم تسليم هدايا وعينات مجانية ‏لأصحاب صالونات التجميل، ‏والنوادى الصحية، والتنبيه على أهمية التخلص الآمن للأدوات ‏‏المستعملة لتجنب نقل العدوى وحفاظًا على البيئة، وضرورة الالتزام ‏بوضع الملصق الخاص ‏بالتوعية فى صالون التجميل أو النادى الصحي، ‏وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة ‏للمواطنين، والتأكيد على أنه في ‏حالة عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص، واتخاذ ‏الإجراءات ‏القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.