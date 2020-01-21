محافظ الشرقية يتابع فعاليات المبادرة الرئاسية للحد من انتشار العدوى

فاطمة علي
تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، فاعليات المبادرة الرئاسية للحد من انتشار العدوي تحت شعار "إرحم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، بهدف القضاء على بؤر العدوي بصالونات التجميل والنوادي الصحية، والتي جرى حصرها بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لخلق مجتمع صحي.
وأكد «غراب»، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنظيم ندوات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع صالونات التجميل للحد من عدوى الفيروسات.
وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة والمرور على صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية وتوقيع المخالفات لمن ينزع الملصق الذي يحوي إرشادات تجنب نقل العدوى، وذلك لتوفير حماية صحية للمواطنين ووقايتهم من الإصابة بعدوى فيروسية.
من جانبه أوضح وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بمشاركة مديرية الصحة ومجالس المدن، إدارة الشباب بالمديرية، بتنفيذ ندوات تثقيفية بمركز شباب الأسدية بأبو حماد، ومركز شباب القرين، بحضور 91 شخصًا من أصحاب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي لهم وللحد من عدوى الفيروسات الكبدية .
وجرى توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، لمنع أى إصابات جديدة بين المواطنين، كما تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل، والنوادى الصحية، والتنبيه على أهمية التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوى وحفاظًا على البيئة، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى صالون التجميل أو النادى الصحي، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.