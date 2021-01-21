سميحة أيوب تنضم لبروفات مسرحية ألمظ وسي عبده

بعد غياب 11 عاما عن المسرح، استطاع المخرج مازن الغرباوي، ضم الفنانة القديرة سميحة أيوب لفريق عمل مسرحية ألمظ وسي عبده، المقرر افتتاحها على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

وقال المخرج مازن الغرباوي، إن وجود سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، هو مكسب كبير للعرض، وإضافة لمسيرته المسرحية والفنية، فهي تاريخ كبير وتعطي ثقل للعمل الفني الذي تشارك فيه، مضيفا: "العمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر".

وتابع: "نحن نتناول السيرة الذاتية لألمظ وعبده الحامولي، مع تسليط الضوء على تاريخ مصر الفني والغنائي لتلك الفترة، والهدف أو القصد من ذلك هو تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الغنائي، ورموز الفن في تلك الفترة"، مشيرا إلى أن العرض سيتم تصويره وعرضه ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بعرض الأعمال المسرحية علي قناة الوزارة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأشار الغرباوي إلى أن "ألمظ وسي عبده" يمكن اعتباره بداية لمشروع توثيق تاريخ المسرح الغنائي حديثا للشخصيات الفنية، التي كان ليها تأثير على مستوى مصر في مجال الموسيقى والمسرح، ويمكن خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من العروض تتناول السيرة الذاتية لعدد من الشخصيات والرموز الفنية المصرية، حيث إن تاريخنا يزخر بالعديد من الأسماء التي لا يعرف عنها الأجيال الحديثة أي شيء، ودورنا هو التعريف بهؤلاء حتى لا يصبحوا في طي النسيان.

الجدير بالذكر أن المخرج مازن الغرباوي، استقر على جميع فريق عمل المسرحية، ويواصل حاليا بروفات العمل وسط إجراءات احترازية مشدده، بسبب انتشار فيروس كورونا، لكي يصبح العرض جاهز خلال الأيام المقبلة.

"ألمظ وسي عبده" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة دكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.