الرئيس العراقي: نتطلع للعمل مع إدارة بايدن في مختلف المجالات

عبر الرئيس العراقي برهم صالح عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وقال الرئيس العراقي ليل الأربعاء/الخميس في برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة توليه مهامه رسميا رئيسا للولايات المتحدة :"عزيزي الرئيس جوزيف بايدن.. أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لكم ولنائب الرئيس هاريس كل التوفيق في مساعيكم القادمة بينما تعملون على تحقيق آمال وطموحات الشعب الأمريكي".

وأضاف: "نتطلع إلى البناء على العلاقات العميقة التي تربط بلدينا، وتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي الذي نتمتع به بالفعل، ونواجه معا العديد من التحديات، لا سيما تلك التي يمثلها الإرهاب والتطرف، إذ أنّ من مصلحتنا المشتركة مواجهتها".

ورحب صالح بـ"فرصة العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وختم الرئيس العراقي برقيته بالقول: "يحدونا الأمل في أن تصبح العلاقات بين بلدينا أقوى في الأشهر والسنوات المقبلة، وأن نتمكن من رسم طريق مشترك نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية".