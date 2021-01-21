أعلنت الصين معاقبة 28 مسؤولا أمريكيا، منهم وزير الخارجية الأمريكي بإدارة ترامب، مايك بومبيو، وكانوا "مسؤولين بشكل رئيسي عن سلسلة من التحركات الأمريكية الجنونية بشأن القضايا المتعلقة بالصين"، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية، تشمل قائمة الأشخاص المعاقبين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء شنخوا الصينية الرسمية: "مايك بومبيو وبيتر نافارو وروبرت أوبراين وديفيد ستيلويل وماثيو بوتينجر وأليكس أزار الثاني وكيث كراش وكيلي كرافت من إدارة ترامب بالإضافة إلى جون بولتون وستيفن بانون".

ويُمنع هؤلاء الأفراد وأفراد عائلاتهم المباشرين من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو في الصين. كما يُحظر عليهم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم، إقامة أنشطة تجارية مع الصين، وفقا للوكالة الصينية.

وذكرت الوكالة أنه وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، "قام بعض السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة، بدافع من مصالحهم السياسية الأنانية والتحيز والكراهية ضد الصين وفي تجاهل لمصالح الشعبين الصيني والأمريكي، بتخطيط ودعم وتنفيذ تحركات جنونية، مثلت تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين، وقوّضت مصالح الصين، وأساءت للشعب الصيني، وأربكت العلاقات الصينية-الأمريكية بشكل خطير"، بحسب وزارة الخارجية.