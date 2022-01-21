التنظيم والإدارة: فتح باب التعيين لـ250 موظفا بالري الأسبوع المقبل

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي موافقات لتعيين بعض الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بناءً على الاحتياجات.



ونفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي «محمد علي خير»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بشأن وقف الدولة التوظيف بالجهاز الإداري بالدولة، متابعًا أنه من المقرر الإعلان عن وظائف لـ 250 مهندس بوزارة الري خلال الأسبوع المقبل.



وأضاف، أنه من المقرر الإعلان عن الحاجة لـ 18 مهندس في هيئة السلامة البحرية، لافتًا إلى أن الرئيس وافق على تعيين أكثر من 11 ألف عضو بهيئة التدريس.



واستكمل أن الجهاز ينسق مع وزارة التربية والتعليم للإعلان عن شروط ومواصفات مسابقة تعيين المعلمين الجدد.



وتابع أن الجهاز يسعى إلى تدريب الموظفين على أعلى النظم الحديثة، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لتدريب أكبر قدر من الموظفين على أعلى مستوى.