رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالعمل الجدي لوقف جرائم الاحتلال

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الجدي لوقفها.



وحمل اشتية سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تلك الجرائم، التي كان آخر ضحاياها الشهيد طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) من كفر نعمة شمال غرب رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم، برصاص مستوطن.



وتقدم اشتية لوالدي الشهيد وعائلته وأهالي قريته؛ بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



وكان الشاب معالي استشهد صباح اليوم، بعد تعرضه لإطلاق نار مُباشر من مُستوطن إسرائيلي بدعوى مُحاولة طعنه في الضفة المحتلة.