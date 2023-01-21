وزير دفاع أوكرانيا يرحب بنتائج الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقاعدة رامشتاين

أعرب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.



وقال ريزنيكوف - في لقاء مع وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "الكلمات الرئيسية في الاجتماع كانت الوحدة وحسن التوقيت وتقديم المساعدة الفورية وبناء قدرات القوات المسلحة وقطاعي الأمن والدفاع لمواصلة العمليات الهجومية المضادة لتحرير الأراضي المحتلة".



وأضاف أنه "تم الإعلان عن حزم معينة خلف الأبواب المغلقة"، بالإضافة إلى التقارير المنشورة حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وبحسب الوزير الأوكراني، تم إيلاء اهتمام كبير لتعزيز الدفاعات الجوية، في اجتماع مجموعة الاتصال.



وأكد ريزنيكوف: "هذه القضية تتطور بشكل خطير، وتحدثنا في رامشتاين ليس فقط عن بطاريات باتريوت، لكن أيضًا عن أنظمة أخرى، منها أنظمة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بما في ذلك من حيث نطاق الارتفاع"، مؤكدًا أن مهمة أوكرانيا هي الحفاظ على المبادرة في ساحة المعركة.



وتابع الوزير: "الجميع يدرك أن إتقان معدات جديدة معقدة يستغرق وقتًا، لكن الجيش الأوكراني أثبت بالفعل أنهم قادرون على إتقان الأنظمة المعقدة الحديثة بسرعة من المدفعية إلى الطائرات بدون طيار".



ووفقًا لما نقلته "يوكرينفورم"، عُقد الاجتماع الثامن لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية أمس الجمعة في قاعدة رامشتاين، وبعد ذلك صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن نتيجة الاجتماع أكدت عزم جميع المشاركين على الرد على "التحدي الحاسم" لهذا العقد، وكذلك الاستعداد لمزيد من المساعدة لأوكرانيا.



يذكر أن الاجتماع فشل في تأمين دبابات ليوبارد من ألمانيا أيضا.



ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، القضاء على 11 جنديا روسيا في عملية نفذتها قوات مشاة البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أمس الجمعة.



وأشار الجيش الأوكراني، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية، إلى أن الوحدات العسكرية التابعة لقيادة البحرية تواصل أداء المهام المتعلقة بصد الهجوم الشامل للقوات المسلحة الروسية.



وأضاف البيان: "خلال أمس الجمعة، قضى مشاة البحرية لدينا على 11 جنديا روسيا"، موضحا أن قوات المدفعية وسلاح مشاة البحرية التابعين للجيش الأوكراني ألحقوا أضرارًا جسيمة في وحدات الجيش الروسي، ما أسفر عن تدمير مدفعين ومقتل 11 جنديا روسيا.



وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه حتى اليوم وبناء على بيانات الجيش الأوكراني، وصل عدد القتلى في صفوف القوات الروسية إلى ما يقرب من 120 ألفا و160 قتيلا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، موضحة أن ذلك يشمل 860 جنديًا روسيًا قتلوا في عمليات أوكرانية، خلال آخر 24 ساعة.