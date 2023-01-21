أعلن المتحدث باسم سلاح حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو، اليوم السبت، أن الوضع في اتجاه بيلاروسيا لا يزال خاضعًا للسيطرة الكاملة، حيث لم تتم ملاحظة أي حركة للمعدات العسكرية لروسيا بالقرب من الحدود.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ديمتشينكو قوله "لا يزال هذا الاتجاه محكومًا تمامًا، على الرغم من أن الوضع بالطبع، متوتر إلى حد ما، نتفهم أن بيلاروسيا تدعم روسيا في الحرب التي تشنها الأخيرة ضد أوكرانيا، وتسمح لها بإجراء تدريبات باستمرار على أراضيها".

وأضاف أن الجانب الأوكراني، لم يسجل أي حركة لمعدات عسكرية بالقرب من الحدود مباشرة، ولم تحلق أي طائرات حربية روسية في المنطقة.

وتابع: حتى الآن، لا ترى وحدات الاستخبارات والعناصر الأخرى التي تراقب الوضع في هذا الاتجاه إي وحدات عسكرية على أراضي بيلاروسيا، لكن لا ينبغي أبدًا الاستهانة بروسيا، لذلك تستعد أوكرانيا لأي تطورات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.