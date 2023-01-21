 أوكرانيا: الوضع عند باتجاه بيلاروسيا «تحت السيطرة».. ولا حركة جديدة للمعدات الروسية - بوابة الشروق
السبت 21 يناير 2023 10:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: الوضع عند باتجاه بيلاروسيا «تحت السيطرة».. ولا حركة جديدة للمعدات الروسية

كييف - أ ش أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 10:13 م

أعلن المتحدث باسم سلاح حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو، اليوم السبت، أن الوضع في اتجاه بيلاروسيا لا يزال خاضعًا للسيطرة الكاملة، حيث لم تتم ملاحظة أي حركة للمعدات العسكرية لروسيا بالقرب من الحدود.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ديمتشينكو قوله "لا يزال هذا الاتجاه محكومًا تمامًا، على الرغم من أن الوضع بالطبع، متوتر إلى حد ما، نتفهم أن بيلاروسيا تدعم روسيا في الحرب التي تشنها الأخيرة ضد أوكرانيا، وتسمح لها بإجراء تدريبات باستمرار على أراضيها".

وأضاف أن الجانب الأوكراني، لم يسجل أي حركة لمعدات عسكرية بالقرب من الحدود مباشرة، ولم تحلق أي طائرات حربية روسية في المنطقة.

وتابع: حتى الآن، لا ترى وحدات الاستخبارات والعناصر الأخرى التي تراقب الوضع في هذا الاتجاه إي وحدات عسكرية على أراضي بيلاروسيا، لكن لا ينبغي أبدًا الاستهانة بروسيا، لذلك تستعد أوكرانيا لأي تطورات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك