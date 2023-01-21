تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة 125

يدخل فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مواجهة القمة رقم 125 أمام غريمه التقليدي الزمالك، وهو يعاني من غيابات عديدة والتي ضربت صفوفه في الأيام الماضية.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

ويطمح الفريق الأحمر لتحقيق انتصار على غريمه التقليدي الزمالك، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب مطلع شهر فبراير القادم.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة اليوم كل من، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، البرازيلي برونو سافيو، كريم فؤاد، أكرم توفيق، مصطفى شوبير، وعمرو السولية، وذلك بسبب الإصابة.

فيما قرر المدرب مارسيل كولر، استبعاد الثنائي، بيرسي تاو، مصطفى سعد «ميسي» بسبب عدم الجاهزية الفنية، بينما يغيب المدافع محمود متولي عن مباراة القمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر مباراة القمة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد هاني - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي «أفشة»

الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - حسين الشحات