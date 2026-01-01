ريو دي جانيرو تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية والموسيقى

استقبل مئات الآلاف في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى.

وفي منتصف الليل (0300 بتوقيت جرينتش)، انطلق عرض للألعاب النارية استمر لمدة 12 دقيقة، من فوق 19 طوافة عائمة قبالة شاطئ كوباكابانا.

وشاركت مئات المسيّرات بالتحليق فوق المحتفلين، لترسم أشكالا مبهجة في سماء الليل. كما قدمت فرق موسيقية وموسيقيون ومنسقو أغاني (دي جيه) عروضا على منصات عديدة أقيمت على شاطئ كوباكابانا.

وتوقعت إدارة المدينة استقبال 5 ملايين زائر للمشاركة في الاحتفالات المقامة بأنحاء المدينة، وتحقيق أصحاب الفنادق والمطاعم والحانات وشركات السياحة إيرادات تصل إلى 34ر3 مليار ريال برازيلي (610 ملايين دولار أمريكي).

جدير بالذكر أن ريو دي جانيرو كانت دخلت أمس الأول الثلاثاء، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة في العالم من حيث احتفالات رأس السنة، حيث تمكنت إدارة المدينة من إثبات احتفال 5ر2 مليون شخص أمام المسرح الرئيسي في كوباكابانا فقط عند الاحتفال قبل عام بحلول عام 2025.