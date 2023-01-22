الرئيس البلغاري يدعو إلى وقف تزويد كييف بالأسلحة

دعا الرئيس البلغاري رومن راديف، إلى وقف تزويد كييف بالأسلحة، مشيرا إلى أن استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي.

وقال راديف -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- إن "إمداد كييف بالأسلحة يعني أننا نقوم بإطفاء الحريق بالبنزين، وهذا يعني الاعتراف بأنه سيكون هناك المزيد من الضحايا، أهم قيمة هي السلام والحياة البشرية".

وشدد على أن المساعدة العسكرية لأوكرانيا ستشرك البلاد في صراع عالمي وستكون لها عواقب وخيمة، تصل إلى "التدمير الذاتي" النووي.

وتابع أنه لا ينبغي على بلغاريا دعم الصراع في أوكرانيا، موضحا أن المواجهة في كييف أصبحت أكثر عنفا وتوسع نطاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية يشعر بها بالفعل سكان أوروبا.

وكان عضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو، قد ذكر سابقا أن الولايات المتحدة تحاول إثارة حرب في أوروبا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت في حالة "هذيان كامل" بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.