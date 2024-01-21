 إندونيسيا تؤكد دعمها عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة - بوابة الشروق
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إندونيسيا تؤكد دعمها عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

هايدي صبري
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 3:00 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 3:00 م

قال نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا نوجراها منصوري إن بلاده تدعم منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمته أمام القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز التي عقدت في كمبالا، عاصمة أوغندا، حسبما أورده موقع "Antara News" الأحد.

وصرح منصوري أن إندونيسيا تؤيد منح العضوية الكاملة لفلسطين، التي تتمتع بوضع دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ودعا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تتمتع بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن الدولي، إلى النضال من أجل نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد منصوري، الذي التقى أيضا وزيري خارجية فلسطين وجنوب أفريقيا في كمبالا، دعم إندونيسيا للقضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.


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