إلهام شاهين: عادل إمام شرف الفن المصري في كل مكان في العالم

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير عادل إمام، بعد حصوله على جائزة استثنائية بحفل joy awards، وهي جائزة «زعيم الفن العربي».



وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «مبروك جائزة زعيم الفن العربى لنجم نجوم مصر والوطن العربى، الفنان الكبير عادل إمام من joy award، بنحبك من كل قلبنا، شرفت الفن المصرى فى كل مكان فى العالم».



وشهد حفل joy award تكريم خاص للزعيم عادل إمام، إذ قدم له المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جائزة خاصة عن مشواره الفني الممتد على مدار 60 عاما، قدم من خلالها العديد من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور المصري والعربي.



وتسلم الجائزة الممثل محمد عادل إمام والمخرج رامي إمام، وألقى محمد كلمة موجها الشكر للسعودية وإلى الفن المصري والشعب الفلسطيني وصموده ضد العدوان الإسرائيلي.



وأعرب الزعيم في رسالة صوتية مسجلة لجميع حضور الحفل ولكل جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، عن سعادته الكبيرة، إذ قال: «ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة أنا بحبكم كتير كتير كتير».



وقال رامي: «عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه، وعلى الرغم من المشاكل اللي مر بيها ولكنه حمل على عاتقه رسائل للمجتمع المصري، وزرع جوانا الأسرة المصرية، وبشكر أمي كافحت مع أبويا 60 سنة وهي السبب في كل اللي إحنا فيه».







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