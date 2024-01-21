وزير إسرائيلي: نقلّب كل حجر ونمسح كل نفق بحثا عن المحتجزين في غزة

قال وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، إن جيشهم سيقلب كل حجر ويمسح كل نفق بحثا عن المحتجزين والأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الأحد، قوله إنّ جيش الاحتلال يمسح كل نفق ويفتشه ويقلب كل حجر في غزة بحثا عن المحتجزين.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تعقد صفقة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أو قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، محمد الضيف.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه سبق له التصويت على الصفقة السابقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس والتي انتهت مدتها في الأول من ديسمبر الماضي.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية، قد ذكرت اليوم الأحد، أنّ رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاما وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا.