البرلمان العربي يوافق على تشكيل فريق قانوني لدعم موقف جنوب إفريقيا في العدل الدولية

وافق البرلمان العربي اليوم الأحد، على مقترح كويتي بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية؛ لدعم الموقف المشرف لدولة جنوب إفريقيا المدافع عن القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.



وقال عضو مجلس الأمة النائب بالبرلمان العربي الدكتور محمد الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، في ختام أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي، إنه «تقدم باقتراح لدعم موقف جنوب إفريقيا المشرف في الدفاع عن قضية فلسطين والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».



وأضاف أن «البرلمان العربي قرر تكريم دولة جنوب إفريقيا ومنح رئيسها سيريل رامافوزا (الوسام الدولي) باسم الشعب العربي وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها».



وأوضح الحويلة أن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب إفريقيا وبخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية.



وذكر أن «جنوب إفريقيا تقدمت بدعوى ضد الكيان المحتل لمحكمة العدل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة والتي تأسست عام 1945، نتيجة لما يقوم به الكيان من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في عدوانه المستمر على غزة».



وأشار إلى أن «دولة جنوب إفريقيا استندت في دعواها الى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948»، مؤكدًا أن «دعوى خطوة إيجابية لإيقاف المجازر في غزة عبر فرض الحجة القانونية من محكمة العدل الدولية».



وناقش البرلمان العربي بحضور أعضائه التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي يمر بها العالم العربي، إضافة إلى تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع وهي «لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب»، التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أمس السبت.