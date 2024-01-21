ألمانيا: وقف مظاهرة ضد التطرف اليميني في ميونخ بسبب الاكتظاظ الشديد

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، أن منظمي مظاهرة ضد التطرف اليميني في مدينة ميونخ اليوم قاموا بوقفها بسبب الاكتظاظ الشديد.

وجاء ذلك في تصريحات متحدث باسم الشرطة الألمانية في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضح المتحدث، أنه لم يعد مضمونا تأمين وسلامة المشاركين الذين يقدر عددهم في المظاهرة بنحو 80 ألف شخص.

وشهدت ألمانيا في الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لليمين في كل أنحاء البلاد، وكثيرا ما كان يزيد عدد المشاركين في هذه المظاهرات عن المتوقع. كما تظاهر أمس السبت عشرات آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية للإعراب عن الاحتجاج على التطرف اليميني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن كشفت منصة "كوريكتيف" الإعلامية أن عدة مسئولين كبار في حزب البديل التقوا في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي مع شخصيات يمينية متطرفة من بينها النمساوي مارتن زيلنر، الذي تزعم على مدار فترة طويلة حركة الهوية الاشتراكية الأوروبية المتطرفة التي تعارض بشدة هجرة المسلمين إلى أوروبا، وكان زيلنر كشف أنه تحدث في اجتماع بوتسدام عن "إعادة التهجير".

يذكر أن اليمينيين المتطرفين يقصدون باستخدام مثل هذه العبارة ضرورة مغادرة عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية لألمانيا حتى بالإكراه.

وأثار التقرير غضبا في ألمانيا وشهدت عدة مدن احتجاجات جماهيرية ضد حزب البديل مطلع الأسبوع الماضي، وكان شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك شاركا في مظاهرة في مدينة بوتسدام احتجاجا على اليمين المتطرف.