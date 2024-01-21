الآلاف يتظاهرون في شوارع إسرائيل مجددا ضد نتنياهو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل اليوم السبت ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالب المشاركون في مسيرة في تل أبيب بالإنهاء الفوري للحرب في غزة للإفراج عما يربو على 100 رهينة ما زالت تحتجزهم حركة (حماس).

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد المتحدثين خلال المظاهرة ، لديه ابن عم بين الرهائن، قوله "أوقفوا القتال، وادفعوا الثمن!".

وتم تحرير 105 من الرهائن في صفقة مقابل الإفراج عن 240 أسيرا فلسطينيا في نهاية نوفمبر، وذكرت (حماس) أنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين حتى ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ورغم ذلك يشير نتنياهو وانصاره إلى أنه يتعين هزيمة (حماس) عسكريا لضمان الإفراج عن الرهائن المتبقين.

وطالب عدة مئات من أنصار حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليساري في حيفا شمالي إسرائيل اليوم نتنياهو بالاستقالة. وتظاهر عدة مئات من الأشخاص في شوارع القدس أيضا ضد حكومة نتنياهو.

وبدأ أقارب الرهائن وأنصارهم احتجاجا إلى أجل غير مسمى مساء أمس الجمعة أمام منزل نتنياهو بشمال تل أبيب/.