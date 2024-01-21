محافظ المنوفية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية شوشاي بأشمون

أبو ليمون: مشروع الصرف الصحي ووحدة طب الأسرة بإجمالي استثمارات 80 مليون جنيه



تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال جولة ميدانية موسعة اليوم الأحد، بمركز ومدينة أشمون؛ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرية شوشاى والتى تهدف الى تطوير واجهة الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية شاملة بمختلف القطاعات الخدمية.

رافقه خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والمهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد محافظ المنوفية، خلال الجولة أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مبادرة تنموية شاملة ومتكاملة فى أركانها وملامحها تهدف فى مقامها الأول بناء الإنسان المصري من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية لأهالينا بقرى الريف المصري، ولا سيما الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وتفقد المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بناحية شوشاي، بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم (محطة رفع ، شبكات انحدار، خط طرد)، حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الابتدائي، وجار الانتهاء من تنفيذ 8,3 كيلومترات شبكات الانحدار بنسبة 100% بالإضافة إلى تنفيذ 1,7كيلومترا استكمالات للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمراني للقرية وتم دخولها الخدمة.

وشملت الجولة، تفقد وحدة طب الأسرة "إنشاء جديد" على مساحة تزيد عن 1300متر بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة ، نسبة تنفيذ 100 % وجاري تلافى الملاحظات تمهيدا لدخولها الخدمة، حيث تضم الوحدة عيادات طب الأسرة، الإسعافات الأولية، الأسنان، خدمات المنتفعين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع دار الهندسة بإعداد خطاب لوزارة الصحة لتسريع إجراءات باقي الوحدات الصحية المتبقية لمركز ومدينة أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية بشكل أفضل لمواطني المحافظة.

وأكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية ضمن الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي أهتماماً بالغاً بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.