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شوبير: قصة صلاح محسن مع الأهلي «انتهت»

محمد ثابت
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 3:53 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 3:53 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب رحيل صلاح محسن، مهاجم الأهلي، عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" صلاح محسن، يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي".

أضاف شوبير:" الأهلي أنهى إعاراته، وكي يرحل صلاح محسن، يجب أن يتم عمل عقد ثلاثي بين الأهلي واللاعب والنادي الجديد الذي سينتقل له".

أكد شوبير:" صلاح محسن، قصته مع الأهلي توقفت عند هذا الحد، الموضوع انتهى تمامًا".

أتم شوبير:" صلاح محسن غاب عن التدريب أكثر من مرة وشارك في التدريب ولكن مارسيل كولر، المدير الفني لم يصطحبه إلى معسكر الإمارات".


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