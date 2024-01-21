شوبير: قصة صلاح محسن مع الأهلي «انتهت»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب رحيل صلاح محسن، مهاجم الأهلي، عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" صلاح محسن، يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي".

أضاف شوبير:" الأهلي أنهى إعاراته، وكي يرحل صلاح محسن، يجب أن يتم عمل عقد ثلاثي بين الأهلي واللاعب والنادي الجديد الذي سينتقل له".

أكد شوبير:" صلاح محسن، قصته مع الأهلي توقفت عند هذا الحد، الموضوع انتهى تمامًا".

أتم شوبير:" صلاح محسن غاب عن التدريب أكثر من مرة وشارك في التدريب ولكن مارسيل كولر، المدير الفني لم يصطحبه إلى معسكر الإمارات".