لانغ لانغ يحصد جائزة صناع الترفيه الفخرية في حفل joy awards

بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

قدم الموسيقار هاني فرحات جائزة صناع الترفيه الفخرية للفنان العالمي لانغ لانغ، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.