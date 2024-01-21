متحدث الخارجية الأمريكية: لا حل مستدام للصراع إلا بتأسيس دولة فلسطينية

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية صامويل ويربيرج، إن «الحل الوحيد المستدام للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو تأسيس دولة فلسطينية»، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤمن بالأمر منذ أن عمله كسيناتور بمجلس الشيوخ.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن الاتصال بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول ملف إطلاق سراح المحتجزين، والجهود اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى أن «واشنطن حريصة على الاستماع من كل المسئولين الإسرائيليين؛ لمعرفة الخطة الموضوعة لإنهاء الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين»، مستشهدًا بالزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمنطقة.

وذكر أن «بلاده تجمعها علاقة تاريخية ووطيدة مع إسرائيل»، مضيفًا: «تلك العلاقة تمنحنا إمكانية الاستماع وطرح الأسئلة الصعبة، فالرئيس بايدن، صرح قبل شهرين أنه يستطيع الحديث مع نتنياهو وجها لوجه وطرح الأسئلة الصعبة».

ونوه أن حلول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لن تأتي فقط من واشنطن، مشددًا على أهمية وجود سلطة فلسطينية موحدة، تتمتع بإمكانية السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية.

وعن النقاشات بشأن مستقبل غزة، عقب: «نحن نخوض مناقشات المستقبل في القطاع؛ لأن الحرب ستنتهي في يوم من الأيام، لكننا لا نريد الحديث عن كل التفاصيل في وسائل الإعلام».