تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي بمونديال اليد

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يستعد منتخب مصر لكرة اليد لاستكمال مشواره في بطولة العالم 2025 والتي تستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل، بمبارياته في الدور الرئيسي، حيث تأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

أسفرت منافسات المجموعة الرابعة عن تصدر منتخب مصر برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب آيسلندا، بينما حلّ منتخبا كرواتيا وسلوفينيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما، وظلت منتخبات الرأس الأخضر والأرجنتين بدون نقاط.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي كالتالي:

الأربعاء 22 يناير: مصر ضد آيسلندا في تمام الساعة 9:30 مساءً.

الجمعة 24 يناير: مصر ضد سلوفينيا في تمام الساعة 7:00 مساءً.

الأحد 26 يناير: مصر ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة 7:00 مساءً.

يمكن لعشاق كرة اليد متابعة مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025 عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، في تغطية مميزة وحصرية برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

يُذكر أن نظام بطولة العالم لكرة اليد ينص على تأهل أول وثاني كل مجموعة من الدور الرئيسي إلى دور الثمانية، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب.

تضم مجموعة مصر منتخبات، آيسلندا وسلوفينيا والرأس الأخضر والأرجنتين و كرواتيا، حيث يأمل المنتخب الوطني في الحفاظ على الصدارة وضمان التأهل إلى ربع النهائي.