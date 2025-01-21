ارتياح كندي حذر بعد استبعاد رسوم جمركية واسعة في أول يوم لرئاسة ترامب

عبّر القادة الكنديون عن ارتياحهم يوم الإثنين بعد عدم تطبيق رسوم جمركية واسعة على المنتجات الكندية في أول يوم من رئاسة دونالد ترامب، إلا أن ترامب قال لاحقا إنه قد يفرض رسوما بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير.

كان ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية شاملة على كندا والمكسيك والشركاء التجاريين الآخرين. وأشار مسؤول جديد في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الإثنين، قائلا إن ترامب سيوقع فقط مذكرة تطلب من الوكالات الاتحادية دراسة قضايا التجارة.

ومع ذلك، وعد ترامب في خطابه الافتتاحي بأن الرسوم الجمركية قادمة وقال إن الدول الأجنبية ستدفع عقوبات التجارة، رغم أن هذه الرسوم يدفعها حاليا المستوردون المحليون وغالبا ما تُمرر إلى المستهلكين.

وقال ترامب مساء الإثنين في المكتب البيضاوي: "نحن نفكر في فرض (رسوم بنسبة) 25% على المكسيك وكندا. أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير (شباط)."

وقال وزير المالية الكندي دومينيك لو بلانك في وقت سابق إن "التخفيف" ليس الكلمة الأنسب، ولكنه قال إنه يشعر بالارتياح.

وأضاف لو بلانك في اجتماع لمجلس الوزراء في كيبيك: "إذا قرروا إلقاء نظرة دقيقة على العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فإن ذلك أمر جيد جدا. كلا البلدين أقوى وأكثر أمانا عندما نحترم ونعترف باتفاقية التجارة الحرة الشاملة."