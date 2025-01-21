استقالة بن غفير ووزراء حزبه تدخل حيز التنفيذ

أفادت القناة «12» العبرية، صباح الثلاثاء، بأن استقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزراء حزبه «قوة يهودية»، دخلت اليوم حيز التنفيذ.

والأحد الماضي، نشر الحزب بيانا، أشار فيه إلى استقالات بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق واسرلاف، من الحكومة الإسرائيلية، بسبب ما وصفوه بـ«الاتفاق المستسلم» مع حماس.

واعتبر الحزب أن الاتفاق «يتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، من بينهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مع السماح لبعضهم بالعودة إلى القدس والضفة الغربية».

وجاء في بيان الحزب أن الاتفاق يمثل «تنازلًا عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، وانسحابًا لقوات الجيش من قطاع غزة، ووقفًا للقتال»، بحسب مزاعمه.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح أول أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.