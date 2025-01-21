نائب المستشار الألماني يحذر الاتحاد الأوروبي من «الجُبن» أمام ترامب في الرسوم الجمركية

أكد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي رد فعل قوي في حال فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على الواردات.

وفيما يتعلق بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار خلال قمة الطاقة التي نظمتها صحيفة "هاندلسبلات" في برلين اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي التصرف بيد ممدودة تجاه إدارة ترامب، "ولكن لا ينبغي أن نسمح لأنفسنا بأن تظل يدنا ممدودة بلا حدود"، محذرا من "الجُبن".

وذكر هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لمواجهة فرض محتمل من الولايات المتحدة لرسوم جمركية على الواردات الأوروبية، وقال: "عندها سنعرف ما هي الرسوم الجمركية التي يتعين علينا فرضها. نحن لا نريد ذلك... هذا أمر سيء بالنسبة للناس. إنه أمر سيء بالنسبة لعلاقتنا، وسيء بالنسبة لنا بوجه عام. ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح لأنفسنا بالتعرض لإساءة معاملة".

ويعتزم الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية على دول أخرى من أجل تخفيف العبء عن المواطنين الأمريكيين، كما قال في خطاب تنصيبه بعد أدائه اليمين الدستورية في مبنى الكونجرس الأمريكي مساء أمس الاثنين. وخلال الحملة الانتخابية، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على الواردات لتعزيز الاقتصاد الأمريكي.