الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة فاركو في الدوري

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غدٍ على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف، ثم تدريبات الكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة فاركو.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم لدخول معسكر بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الغد.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ١٨ نقطة، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فاركو غدًا.