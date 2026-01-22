 الرئيس الفلسطيني يصل موسكو في زيارة رسمية - بوابة الشروق
الخميس 22 يناير 2026 12:25 ص القاهرة
الرئيس الفلسطيني يصل موسكو في زيارة رسمية

الأناضول
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 11:51 م

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، إن لقاء عباس وبوتين سيعقد يوم غد الخميس، إضافة إلى لقاء منفصل مع السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا.

وفق الوكالة فإن الرئيسين "سيبحثان آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار (في قطاع غزة)، ومنع التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين (بالضفة الغربية)، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة (لدى إسرائيل)، ووقف إجراءات تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية".

كما سيناقش الرئيسان خلال لقائهما، بحسب الوكالة، "سبل تطوير العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة التاريخية بين القيادتين والشعبين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني، بعد نحو أسبوع من بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة والتي تنص على تشكيل هياكل إدارة المرحلة الانتقالية وهي: مجلس السلام، واللجنة الوطنية (الفلسطينية)، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

