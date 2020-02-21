نائب رئيس الحزب الاشتراكي الألماني يصف البديل بأنه «مشعل حرائق فكرية»

وصف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا هوبرتوس هايل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بأنه مشعل حرائق فكرية، بعد الهجوم الذي وقع أمس الخميس في هاناو، ويعتقد أنه هجوم عنصري.

وقال هوبيرتوس هايل الذي يعمل أيضا وزيرا للعمل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على هامش فعالية للتضامن مع ضحايا الحادث الدموي خلال تواجده بسوق مجلس المدينة في هامبورج: "علينا أن نقف بقوة في مواجهة اليمين".

وأضاف هايل قائلا إن حقيقة عدم انضمام كتلة البديل الألماني إلى المواطنين الممثلين بأحزاب أخرى، تتحدث عن نفسها.