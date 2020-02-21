كشف ريني فايلر، المدير الفني للأهلي عن كواليس حديثه مع اللاعبين عقب الخسارة أمام الزمالك 4-2 بركلات الترجيح في بطولة كأس السوبر المصري.

قال فايلر في تصريحاته عقب اللقاء "يجب أن نتحلى بالموضوعية، ولا نفكر بمشاعرنا حسب نتيجة المباراة، إذا حققنا الفوز في ركلات الترجيح، لتعرضت لأسئلة مختلفة من وسائل الإعلام، وأن الأهلي أضاع الفوز خلال الوقت الأصلي للماراة".

وأضاف المدرب السويسري "هذه كرة قدم يجب أن نقبل الهزيمة مثلما نتقبل الفوز، هذا ما قلته أيضا للاعبين في غرفة خلع الملابس بعد المباراة".

وبسؤاله عن وجود خلافات بينه وبين بعض لاعبي الفريق، رد ريني فايلر "هناك من يختلق مشاكل حول الفريق لينالوا منه، بالطبع أي لاعب لا يشارك في المباريات يكون حزينا، لكن لا يمكن إشراك سوى 11 لاعبا، غضب اللاعبين أمر طبيعي".

واستطرد "نلعب كرة قدم وليس تنس، أنا مسؤول عن الفريق بالكامل، لا أتحكم في نفسي فقط بل عدة لاعبين".

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته "كل اللاعبين لن يكون راضيين عن قراراتي، هذا أمر طبيعي وصحي في أي فريق بالعالم، وأتقبله".