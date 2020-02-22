ماليزيا تشهد تأخيرا جديدا في تسليم السلطة إلى أنور إبراهيم

رفض رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (94 عاما) مجددا تحديد موعدا لخلافته التي طالما وعد بها لأنور إبراهيم منافسه السابق.

وقال مهاتير الذي كان يجلس إلى جواره أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية بوتراجايا بمنتصف الليل إنه "الليلة، ليس هناك وقت ولا موعد محدد".

وأضاف أنور إن مهاتير لديه "دعم كامل" من الائتلاف.

وذكر أنه "من ناحية أخرى، سأكون صبورا".

وأوضح مهاتير أن قرار السماح له بأن يحدد موعد استقالته كان "بالإجماع"، وجاء بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات لقادة الحزب من ائتلاف باكاتان هارابان الحاكم "تحالف الأمل".

وبعد عودة دراماتيكية للسياسة لقيادة التحالف وتحقيق فوز مفاجئ في انتخابات مايو عام 2018، قال مهاتير أكبر رئيس حكومة في العالم، إنه سيسلم الراية إلى أنور في غضون عامين.