الجنايني: عقوبات الانضباط لأحداث السوبر لن تكون قابلة للنقاش

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن عقوبات لجنة الانضباط بشأن المشادة التي حدثت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراتهم في السوبر المصري، لن تكون قابلة للنقاش.

وشهدت نهاية مباراة الأهلي والزمالك في السوبر أحداث ومشادات بين لاعبي الفريقين. طالع التفاصيل

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "كرة القدم يحدث فيها مثل هذه الأحداث، ولجنة الانضباط سترى وأي أحد تجاوز أو أخطىء سيعاقب".

وتابع: "اللجنة سترى الأحداث كلها والذي يستحق العقاب سيعاقب".

واستكمل: "قرارات لجنة الانضباط غير قابلة للنقاش، ولم نتدخل في عملهم رئيسيها قاضي ونتعاد كلنا على أحترام قرار القاضي".

وواصل: "وعدت منذ تولي المسئولية أن تقنية الفار ستطبق مع بداية الدور الثاني وقطعنا شوط كبير".

واختتم: "أخذنا موافقة على 36 حكم وسنتكمل أعداد أخرى في الفترة المقبلة، مجهود رائع من كل الناس القائمين على هذا الأمر".